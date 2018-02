Le S&P500 repart à la baisse Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2633 PTS/ 2714 PTS



La remontée spectaculaire d'hier s'explique en partie par l'intervention de la Réserve Fédérale dès l'ouverture, alors que l'indice américain était attendu en repli de 2%.



Du côté des statistiques, seuls les stocks pétroliers seront publiés à 16h30.



En données horaires, la tendance demeure clairement baissière sous les 2714 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Toutefois le débordement de ce niveau autoriserait le scénario d'une reprise technique avec les 2774 points comme premier objectif.



