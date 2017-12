Le calme règne avant les festivités Envoyer par e-mail :

Wall Street devrait poursuivre cette dynamique et ouvrir en légère hausse, malgré des inscriptions au chômage moins bonnes qu’attendu à 245K (versus 240K).



Par ailleurs, les opérateurs prendront connaissance de l’indice PMI de Chicago à 15h45 et des stocks de pétrole à 17h00.



Graphiquement, en données horaires, le S&P 500 demeure enfermé au sein d’un trading range borné entre 2677 et 2693 points. La borne basse a une nouvelle fois été défendue avec succès, donnant plus de crédit aux acheteurs pour gagner prochainement la borne haute et terminer l’année en beauté.

