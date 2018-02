Le rebond se prolonge Envoyer par e-mail :

Sur le front macroéconomique, aucune statistique ne viendra perturber la séance, les investisseurs attendant patiemment les premières données sur l'inflation mercredi.



Graphiquement, la dynamique baissière marque une pause avec la reprise technique engendrée depuis le point bas des 2532 points. Cette relance graphique devrait trouver une première résistance à 2682 points, puis par extension 2727 points. En revanche, un retour sous 2600 points affaiblirait de nouveau la configuration actuelle. Le S&P500 devrait débuter la séance en hausse de 1% et poursuivre son rebond entamé en fin de semaine dernière suite aux publications de résultats de bon augure. L'indice, au même titre que ses homologues le Dow Jones et le Nasdaq, reprend des couleurs après avoir reculé de plus de 4.4% la semaine passée, sous crainte d'une remontée brutale des taux obligataires.Sur le front macroéconomique, aucune statistique ne viendra perturber la séance, les investisseurs attendant patiemment les premières données sur l'inflation mercredi.Graphiquement, la dynamique baissière marque une pause avec la reprise technique engendrée depuis le point bas des 2532 points. Cette relance graphique devrait trouver une première résistance à 2682 points, puis par extension 2727 points. En revanche, un retour sous 2600 points affaiblirait de nouveau la configuration actuelle.

