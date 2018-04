Léger affaiblissement par les technos Envoyer par e-mail :

Les indices américains ont terminé la séance de la veille en territoire négatif, pénalisés par une soudaine hausse des taux, indirectement liée à l’appréciation du baril, qui fait planer des risques inflationnistes. Les bancaires en ont profité, à l’image de JPMorgan ou encore Morgan Stanley, qui gagnent respectivement 2,2% et 2,7%. En revanche, les technos ont pesé sur la tendance en raison de l’avertissement de Taiwan Semiconductor, qui a entraîné l’ensemble du compartiment à la baisse. Apple lâche ainsi 2,8%.Dans ce contexte, le S&P500 et le Nasdaq100 perdent respectivement 0,57% et 0,86%, tandis que le Dow Jones limite ses pertes à -0,34%.Wall Street devrait ouvrir proche de l’équilibre, après que les opérateurs aient pris connaissance des bonnes publications de General Electric et de Schlumberger.Graphiquement, en données horaires, la résistance des 2717 points a bloqué l’impulsion haussière en cours pour renvoyer ces derniers vers la moyenne mobile à 50 heures, où les acheteurs ont pu trouver une zone de soutien importante. Dans ce cadre, on attendra une sortie de la zone 2685 – 2717 points pour agir dans un sens comme dans l’autre.

