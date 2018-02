Les technos repartent à la hausse Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2720 PTS/ 2760 PTS





Les statistiques publiées à 14h30 étaient meilleures que prévu, avec des mises en chantier et des permis de construire au-dessus des attentes des analystes (respectivement 1.33M vs 1.23M et 1.40% vs 1.29%).

Le marché américain clôturera la semaine avec la publication, à 16h, de l'indice du Michigan de confiance des consommateurs, ainsi que celui des anticipations d'inflation.



A surveiller au cours de cette séance, la valeur Coca-Cola, qui a publié une perte nette au 4ème trimestre en raison de la réforme fiscale, Kraft Heinz qui affiche également un résultat inférieur au consensus, et à l'inverse, CBS et Newell Brands dont les résultats ont été salué par les investisseurs.



