Momentum baissier neutralisé

Les premières annonces de la journée ont donné des publications macroéconomiques sans grande surprise. Les investisseurs attendront 16h pour prendre connaissance des indicateurs économiques avancés.



En préouverture, la journée s'annonce en légère baisse (-0.2%).



Graphiquement, en données horaires, les prix ont buté sur la ligne des 2717 points. Schéma légitime après un parcours de reprise sans pause depuis le point bas des 2590 points. Un retour à la moyenne des 20 heures peut se mettre en place pour ensuite repartir de l'avant, en direction des 2750 points. Le franchissement des 2717 points en donnerait le signal. En revanche, l'enfoncement du support des 2692 points affaiblirait davantage la configuration à très court terme.



Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018

