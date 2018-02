Prolongement du rebond technique Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2672 PTS/ 2727 PTS



Des achats à bon compte ont été enregistrés sur le secteur des technologies.



Les statistiques de 14h30 ont montré une hausse des prix à la production de 2.7% contre 2.5% sur janvier sur un an.



En préouverture, les actions américaines grimpent de nouveau de 0,50% malgré la tension supplémentaire sur le 10 ans US à 2.91%.



Graphiquement, en données horaires, les prix prolongent le rebond actuel, en direction des 2727 points. Cette reprise s'explique en partie par des niveaux de survente extrêmes lors de la chute brutale de l'indice, mais pourrait être stoppée à tout moment. Le test éventuel avec la moyenne 100 heures devrait bloquer à court terme l'indice. Sur la partie basse, les 2672 points constituent un premier support qui, en cas de cassure, donnerait 2625 points comme objectif de replis.



Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018

