Une inflation dynamique affaiblit Wall Street

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2632 PTS/ 2672 PTS





La publication de ces indicateurs tant attendus par les investisseurs ont par ailleurs poussé le T-Bond à la hausse, passant de 2.81 avant la statistique, à 2.88 quelques minutes plus tard. Les stocks des entreprises seront publiées à 16h et les stocks de pétrole à 16h30.



Graphiquement, en données horaires, la séance devrait ouvrir sur la zone des 2632 points. Le maintien de ce support donnerait l'opportunité aux acheteurs de revenir donner de l'extension au rebond technique, en direction des 2672 points. Cette hypothèse pourrait trouver le soutien de la moyenne 20 heures qui se retourne positivement.

