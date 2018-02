Sabeton : Information financière au 31 décembre 2017

INFORMATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2017

Situation financière

Chiffre d'affaires social :

Du 1er janvier au 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires de SABETON s'est élevé à 815 K€ ; il était de 686 K€ au 31 décembre 2016.

Chiffre d'affaires consolidé :

Du 1er janvier au 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires consolidé de SABETON, principalement constitué du chiffre d'affaires de sa filiale SAINT JEAN, s'est élevé à 71 M€ ; il était de 65 M€ au 31 décembre 2016, soit une progression de 10 %.

L'année 2017 a été dynamique sur le plan commercial, notamment pour l'activité pâtes fraîches qui progresse de 23 %, grâce au renouvellement des recettes de pâtes farcies effectué fin 2016.

La progression est de 12, 3 % pour l'activité quenelles, 4, 5 % pour l'activité ravioles et 5,5 % pour l'activité traiteur.

Enfin, nos marques SAINT JEAN pour le grand public et ROYANS pour les professionnels de la restauration ont progressé plus fortement que la moyenne du chiffre d'affaires de la société SAINT JEAN.

Chiffre d'affaires (non audité) (en milliers d'euros) 1) Société mère 2017 2016 1er trimestre ....Prestations de services 28 48 ....Loyers encaissés 9 - ....Produits financiers 131 124 168 172 2ème trimestre ....Prestations de services 68 71 ....Loyers encaissés 11 9 ....Produits financiers 134 129 213 209 3ème trimestre ....Prestations de services 28 (7) ....Loyers encaissés 10 20 ....Produits financiers 140 133 178 146 4ème trimestre ....Prestations de services 107 26 ....Loyers encaissés 10 - ....Produits financiers 139 133 256 159 TOTAL 815 686 2017 2016 2) Groupe consolidé (IFRS) (IFRS) 1er trimestre 18 177 16 789 2ème trimestre 16 931 15 521 3ème trimestre 16 518 14 932 4ème trimestre 19 915 17 767 (1) 71 541 65 009

(1) Dont 70 949 K€ pour le secteur agro-alimentaire et 592 K€ pour le secteur gestion de patrimoine et de services

Perspectives 2018 :

1/ La société SAINT JEAN :

terminera l'agrandissement du site de Frans avec la livraison de nouveaux bureaux et vestiaires, la poursuite de l'automatisation de ce site et la rénovation de diverses salles de production,

poursuivra ses réflexions pour préparer le développement des capacités industrielles du site de Romans sur Isère,

investira dans le développement de sa marque grand public SAINT JEAN en terminant le déploiement de sa nouvelle identité sur l'ensemble des packaging tout en continuant ses investissements publicitaires afin d'augmenter la notoriété de la marque,

augmentera ses efforts commerciaux au niveau de l'activité restauration,

continuera à consentir des efforts particuliers sur la digitalisation des services proposées par la société.

2/ La CIE AGRICOLE DE LA CRAU poursuivra ses démarches en vue de la cession du solde des terrains lui appartenant sur le domaine de la Peronne.

3/ Plus généralement, la société recherchera des acquisitions dans le secteur agroalimentaire.

