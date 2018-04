Safe Orthopaedics : 10.000 kits de chirurgie vendus

16/04/2018 | 08:09

Safe Orthopaedics annonce avoir franchi la barre des 10.000 kits de chirurgie vendus dans le monde depuis leur commercialisation, ainsi que des 6.000 chirurgies en France, avec une accélération l'année dernière.



Cette progression s'appuie entre autres sur le renforcement de son équipe commerciale, passant de quatre à sept commerciaux, et l'adoption accélérée de sa technologie SteriSpine PS pour traiter tous les types de fractures (accidentelles, métastatiques ou ostéoporotiques).



'Nous sommes confiants pour répliquer en Allemagne notre belle performance en France et identifier d'autres opportunités de développement international en continuant le renforcement de nos équipes commerciales', commente le directeur général et co-fondateur Pierre Dumouchel.



