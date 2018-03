Inde: contrat de 12,5 mds USD pour CFM (Safran GE) avec la compagnie SpiceJet

Ajoute signature du contrat, précisions sur le montant exprimé en dollars, déclarations dirigeants

NEW DELHI (awp/afp) - CFM international, la coentreprise du groupe aéronautique français Safran et de l'américain General Electric, a conclu samedi un contrat de 12,5 milliards de dollars (environ 10 milliards d'euros) avec la compagnie aérienne à bas prix indienne SpiceJet pour la fourniture et la maintenance de moteurs d'avions, a annoncé le groupe.

Annoncé dans la matinée par l'Elysée qui avait évoqué un montant de 12 milliards d'euros, ce contrat est le plus important de ceux qui ont été signés à l'occasion de la visite d'État de trois jours en Inde du président français Emmanuel Macron, destinée à renforcer les liens politiques et économiques avec le géant démographique d'Asie du Sud.

Cet accord prévoit l'acquisition par SpiceJet de moteurs Leap-1B destinés à équiper 155 Boeing 737 MAX, version remotorisée du moyen-courrier du constructeur américain, ainsi que des moteurs de rechange pour assurer le support de la flotte, a précisé CFM dans un communiqué.

Il comprend aussi un contrat de maintenance sur 10 ans couvrant tous les moteurs de ce type équipant les 737 MAX de SpiceJet.

Les retombées économiques devraient également profiter aux partenaires indiens de Safran, dans des proportions qui restent à préciser.

Le PDG de SpiceJet, Ajay Singh, cité dans le communiqué de CFM, s'est félicité du contrat, en rappelant utiliser déjà des moteurs CFM56. Il a dit espérer que "le Leap-1B tiendra lui aussi toutes ses promesses en termes d'efficacité et de fiabilité", afin d'aider SpiceJet à "maîtriser ses coûts".

Pour sa part, le patron de Safran, Philippe Petitcolin s'est dit "honoré de la confiance que SpiceJet nous témoigne une fois encore". "Il est extrêmement gratifiant d'observer la croissance de cette compagnie aérienne au fil des ans", a-t-il ajouté.

SpiceJet opère déjà une flotte de 38 Boeing 737 NG équipés de moteurs CFM56-7B.

La compagnie low cost a contribué à démocratiser le transport aérien en Inde, en assurant en moyenne plus de 400 vols quotidiens vers 52 destinations - 45 liaisons domestiques et 7 liaisons internationales - avec sa flotte de 38 Boeing ainsi que 22 Bombardier Q-400.

La très compétitive industrie aérienne de ce pays de 1,25 milliard d'habitants a connu un boom ces dernières années, portée par l'émergence d'une classe moyenne qui voyage davantage. Le transport aérien croît en Inde d'environ 20% par an.

De moins de 20 millions par an en 2004, près de 117 millions de passagers ont pris l'avion en Inde en 2017, selon des chiffres de l'aviation civile indienne.

Via des subventions et avantages fiscaux, New Delhi incite par ailleurs les compagnies aériennes à ouvrir davantage de liaisons régionales sur des lignes moins fréquentées.

Le secteur est dominé par la compagnie à bas prix IndiGo, avec près de 40% de parts de marché. SpiceJet en représente environ 13%, au même niveau que le transporteur public Air India.

Selon CFM, sa gamme des moteurs Leap enregistre "la progression de commandes la plus rapide de l'histoire de l'aviation commerciale, avec plus de 14.300 commandes reçues à fin janvier 2018".

amd-jri-spe/fka/spi