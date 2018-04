La valeur du jour à Paris - SAFRAN : les trimestriels salués en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Safran (+2,87% à 93,12 euros) signe la plus forte progression du CAC 40, dans le sillage d’une solide publication du premier trimestre 2018 où se dessine un discours rassurant concernant l’intégration de Zodiac Aerospace. Ainsi, le groupe industriel et technologique a enregistré un chiffre d'affaires de 4,22 milliards d’euros sur la période, en hausse de 12% par rapport au premier trimestre 2017. Ce chiffre comprend la contribution de 369 millions d’euros de Zodiac Aerospace, après un mois de consolidation.À périmètre constant, la croissance du chiffre d'affaires a été de 2,3%. En croissance organique, la progression est de 10%, portée par la dynamique des activités en Propulsion (+12,1% à 2,29 milliards), Équipements aéronautiques (+6,6% à 1,26 milliard) et Défense (+12% à 298 millions)."L'année 2018 a très bien commencé", s'est félicité Philippe Petitcolin, le directeur général de Safran.Le dirigeant a également abordé les dossiers clefs du moment sur lesquels il s'est montré rassurant. S'agissant de Zodiac Aerospace, consolidé depuis le 1er mars, "le travail d'intégration avance, centré sur le redressement opérationnel et la réalisation des synergies attendues", a-t-il indiqué. Le groupe a d'ailleurs confirmé son objectif de synergies de coûts avant impôt de 200 millions d'euros par an, dont environ 90% devraient être atteints à horizon 2020.En outre, "la montée en cadence du LEAP se poursuit et nous sommes confiants dans notre capacité à soutenir nos clients", a ajouté Philippe Petitcolin. Au total, 186 moteurs ont été livrés au premier trimestre 2018, contre 81 au premier trimestre 2017.Compte tenu de ces éléments, Safran a confirmé ses perspectives pour 2018 (au périmètre du groupe au 1er janvier 2018), tout en indiquant que le haut de la fourchette serait atteint. Le groupe table ainsi sur une croissance organique du chiffre d'affaires ajusté dans le haut de la fourchette précédemment indiquée (2% à 4%), ainsi qu'une croissance du opérationnel courant ajusté dans le haut de la fourchette précédemment indiquée (7% à 10%).Enfin, concernant les perspectives 2018 de Safran, incluant Zodiac Aerospace, il faudra se montrer patient. Ces dernières ne seront communiquées que le 6 septembre prochain, lors de la publication des résultats semestriels.