SAFRAN : décroche un contrat auprès de la Marine néerlandaise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le système intégré de navigation inertielle de Safran Electronics & Defense (groupe Safran) a été sélectionné pour la modernisation des sous-marins de classe Walrus de la Marine des Pays-Bas. Dans son communiqué, le groupe industriel et technologique explique que ses centrales inertielles sont utilisées par plus de 40 marines dans le monde. « La centrale Sigma 40 de Safran Electronics & Defense est la centrale de navigation inertielle navale la plus vendue au monde », ajoute le groupe.