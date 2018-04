SAFRAN : des inspections sur les moteurs CFM56-7B

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GENERAL ELECTRIC COMPANY 3.93% 14.54 -16.68%

CFM International, une coentreprise de GE et Safran, a recommandé vendredi soir aux compagnies aériennes dont les appareils sont équipés du moteur CFM56-7B de procéder à des inspections dans les 20 jours qui viennent. Les moteurs concernées sont ceux ayant effectués plus de 30 000 cycles (décollage-atterissage). Cette mesure touche 680 moteurs, sachant que 150 ont déjà été inspectés.Cette recommandation découle d'une demande des autorités aériennes européennes (AESA) et américaines (FFA). En effet, un accident survenu sur un moteur du même type, la semaine passé, a causé la mort d'une personne.D'autres inspections sont recommandées d'ici la fin août portant sur 2 500 moteurs supplémentaires.