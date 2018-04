SAFRAN : investit dans Turbotech

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Safran, au travers de sa filiale Safran Corporate Ventures dédiée aux investissements dans de jeunes sociétés technologiques, et Go Capital, annoncent leur entrée au capital de la société Turbotech. Ainsi, Safran Corporate Ventures a participé à un tour de financement de 3 millions d'euros, aux côtés de Go Capital Amorçage II, fonds d'amorçage technologique interrégional du Grand Ouest.Dans ce cadre, Safran et Turbotech ont signé un accord de partenariat technologique, qui porte d'une part sur un support technique de Safran à l'équipe Turbotech, d'autre part sur l'utilisation de leur technologie dans certains futurs produits de Safran. Ce contrat est conclu pour une durée initiale de cinq ans.Turbotech développe une gamme de turbomoteurs (turbopropulseurs et turbogénérateurs électriques), pour l'aviation légère, basés sur des turbines à cycles régénératifs innovantes. Turbotech, société basée en Bretagne et en Ile de France, a été cofondée par 4 associés, tous anciens salariés de Safran, et est dirigée par Damien Fauvet.