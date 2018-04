SAFRAN : résultat opérationnel courant positif pour Zodiac Aerospace au 1er semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier semestre de l’exercice 2017/2018, Zodiac Aerospace (groupe Safran) a réalisé un chiffre d’affaires de 2,14 milliards d’euros, en recul de 12,4 %, par rapport à la même période de l'année dernière. Hors impact net du taux de change de -159,2 millions d’euros, le chiffre d’affaires fléchit de 6,8%. Il n'y a pas eu d'effet de périmètre.Comme prévu, le chiffre d'affaires d'Aerosystems a poursuivi sa progression (+2,7 % en organique) et le chiffre d'affaires d'Aircraft Interiors a reculé (-13,9 % en organique), explique le spécialiste des équipements et systèmes aéronautiques.Le résultat opérationnel courant avant IFRS 3 est positif à 35,3 millions d'euros, contre une perte de 11,5 millions d'euros au premier semestre 2016/2017, grâce à la progression des activités Aerosystems et Aircraft Interiors tirée par des améliorations opérationnelles.La marge opérationnelle courante du Groupe ressort à +1,6 % du chiffre d'affaires au premier semestre 2017/2018, contre -0,5% un an plus tôt. L'effet de change a eu un impact positif de 9,9 millions d'euros sur le résultat opérationnel courant, dont un impact de conversion de 8,8 millions d'euros et un impact de transaction de 1,1 million d'euros.Comme pour l'exercice précédent, le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel courant et la génération de trésorerie de Zodiac Aerospace devraient être nettement plus élevés au second semestre qu'au premier.