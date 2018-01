SAFRAN : une nomination dans la branche Helicopter Engines

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Safran a annoncé la nomination d'Olivier Le Merrer au poste de Directeur du Support et des Services de Safran Helicopter Engines. Il remplace Franck Saudo qui devient Président de Safran Transmission Systems. Olivier Le Merrer (57 ans) a rejoint Safran Aircraft Engines en 1982, où il a exercé différentes fonctions au bureau d'études, aux Programmes et à la Direction Industrielle. En 2009, il est nommé Directeur de la division roues et freins de Safran Landing Systems. En 2015, il devient Directeur de Safran Electronics and Defense.Depuis le 1er janvier 2017, Oliver Le Merrer était Directeur Technique de Safran Electronics & Defense.Olivier Le Merrer est diplômé de l'Ecole Centrale Paris (1982).