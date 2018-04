Safran : MINES ParisTech et Safran, partenaires depuis 50 ans, inaugurent la nouvelle Salle de Mécanique et présentent les travaux de leurs Chaires de recherche

Paris, le 16 avril 2018 - MINES ParisTech et Safran inaugurent aujourd'hui la Salle de Mécanique, Fluides, Solides et Matériaux réalisée grâce au soutien de l'industriel dans les locaux de l'Ecole. L'occasion pour MINES ParisTech et Safran de réaffirmer un partenariat historique et de présenter les travaux de leurs Chaires Cristal - Matériaux Haute Température et Drive for All - Conduite automatisée.

Cet espace d'enseignement de 120 m2 au coeur des locaux de MINES ParisTech permettra aux étudiants de mettre en pratique leur savoir théorique en mécanique et matériaux, en proposant dans un même lieu des activités de démontage de moteur, d'essais mécaniques sur des éprouvettes et des structures, des observations microstructurales des matériaux, de la fabrication par impression 3D et de la simulation numérique.

Réalisée par l'architecte Vincenzo Iovino grâce au soutien financier de Safran, cette salle, qui contribue à apporter aux étudiants du cycle Ingénieurs civils de MINES ParisTech les outils pédagogiques les plus performants, est également un pas de plus franchi par les deux partenaires dans leur collaboration.

Démarrée il y a déjà 50 ans, celle-ci a préfiguré le modèle de recherche orientée au plus près des besoins des entreprises, portée par une vision commune des enjeux industriels du XXIe siècle, qui s'appuie sur l'alliance des outils et des compétences, de la recherche et de l'enseignement, pour développer les technologies du futur.

Les doctorants et post-doctorants ont profité de cette inauguration pour présenter les travaux de la Chaire Cristal. Créée en 2015, cette Chaire doit permettre pendant 5 ans de renforcer la coopération entre Safran et MINES ParisTech. Il s'agit de développer à la fois l'enseignement et la recherche, dans le domaine des matériaux aéronautiques pour des applications aux hautes températures, dans une période où d'une part la formation et d'autre part l'invention et la maitrise de nouveaux matériaux et procédés présentent un caractère stratégique.

MINES ParisTech et Safran poursuivent leur partenariat sur une autre Chaire, lancée fin 2014 : Drive for All, qui réunit les équipes du Centre de Robotique MINES ParisTech, des partenaires académiques internationaux tels que l'Université de Shanghai Jia Tong, l'Université de Berkeley, l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et des partenaires industriels comme PSA Peugeot Citroën, Safran, et Valeo. Cette Chaire a pour objectif de : faire progresser la connaissance sur les véhicules automatisés, développer les dispositifs d'intelligence embarquée et faire rouler des véhicules automatisés sur trois continents (Asie, Amérique du Nord, Europe).