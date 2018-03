Safran : VietJet Air et Safran signent un MoU pour développer leur partenariat stratégique

27 mars 2018, Paris - Dinh Viet Phuong, Vice-Président de VietJet Air, et Philippe Couteaux, Directeur commercial de Safran Aircraft Engines, ont signé ce jour un Memorandum of Understanding (MoU), qui vise à renforcer le partenariat stratégique entre les deux sociétés. Cette signature s'est déroulée en présence de Monsieur Nguyễn Phú Trọng, secrétaire général du Parti Communiste Vietnamien.

Ce MoU couvre plusieurs domaines de coopération liées aux activités moteurs de Safran Aircraft Engines allant du développement des activités commerciales de VietJet Air à travers l'acquisition future d'avions, à des prestations de management de flotte, de formation, et d'accompagnement pour la mise en place de capacités de soutien sur site.

Basée à Ho-Chi-Minh ville, VietJet Air est client de Safran Aircraft Engines, via CFM International*, depuis 2011, date à laquelle la compagnie a débuté ses opérations avec des A320 propulsés par des moteurs CFM56-5B. Elle opère aujourd'hui 57 appareils de la famille A320 motorisés avec des CFM56 pour lesquels elle a également signé des contrats de service à l'heure de vol. Pour soutenir la croissance de ses activités, VietJet Air a annoncé en 2016 une commande de 100 Boeing 737 MAX équipés des moteurs LEAP-1B de CFM International, dont les premières livraisons débuteront en 2019.

Dinh Viet Phuong, Vice-Président de VietJet Air a déclaré : « L'accord d'aujourd'hui marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre VietJet, Safran et CFM. Nous sommes convaincus que nos nouveaux moteurs nous permettront d'augmenter nos opérations, tout en contribuant à notre stratégie de développement à long terme sur le marché mondial et à l'amélioration de notre offre de services. Nous croyons aussi que ce nouvel accord contribuera positivement aux échanges économiques et commerciaux entre le Vietnam et la France, avec des créations d'emplois dans les deux pays. »

« Nous sommes ravis de faire partie intégrante de la stratégie de croissance de VietJet Air » a souligné Philippe Couteaux, directeur Commercial de Safran Aircraft Engines et de CFM. « Ce MoU s'inscrit dans la continuité des accords commerciaux récents signés avec VietJet Air et témoigne de la relation de confiance que Safran Aircraft Engines et CFM construisent avec cette compagnie, qui nous a choisis pour notre savoir-faire reconnu et notre expérience en matière de services et de support. »

Lors du dernier salon du Bourget, VietJet Air a sélectionné le service SFCO2® de Safran pour une durée de 5 ans. La solution SFCO2® combine l'expertise de Safran Aircraft Engines et l'expertise de Safran Electronics and Defense dans l'analyse des données de vol. Elle vise à réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2, et à proposer aux compagnies des recommandations opérationnelles dans le domaine de la gestion de flotte.

*CFM International est une société commune 50/50 de Safran Aircraft Engines et GE.