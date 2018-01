Safran : contrat avec Egyptair

23/01/2018 | 14:37

Safran Nacelles a signé avec Egyptair un contrat de services portant sur la maintenance des inverseurs de poussée de la flotte d'Airbus A330, propulsés par des moteurs Rolls-Royce Trent 700, a-t-on appris ce mardi via un communiqué.



Ledit contrat englobe des travaux d'entretien planifiés, avec des tâches réalisées à des intervalles spécifiquement choisis par l'opérateur, et porte également sur une couverture de risque pour des réparations non planifiées et une gestion d'actifs.



Safran Nacelles est l'équipementier fabriquant (Original Equipment Manufacturer - OEM) les inverseurs de poussée des moteurs Trent 700. Les services de maintenance, sélectionnés par Egyptair, font partie de la gamme élargie de services proposée par Safran Nacelles.



Annoncé aujourd'hui à Dubai à l'occasion de la conférence MRO Middle East, ce contrat de long terme sera mis en oeuvre par le réseau mondial de Safran Nacelles dédié à la maintenance, à la réparation et à l'entretien.





