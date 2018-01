Safran : contrat avec la Direction générale de l'armement

29/01/2018 | 15:13

Safran Electronics & Defense a annoncé ce lundi en début d'après-midi avoir remporté le Projet de Science et Technologie (PST) Furious de la Direction Générale de l'Armement (DGA).



Ce projet majeur de robotique terrestre pour les 5 prochaines années prépare le futur programme d'insertion de robots terrestres au sein des forces, dans le cadre de Scorpion.



Pour le réaliser, Safran précise s'être appuyé sur l'agilité de PMEs et le soutien du monde académique, la DGA incitant ces partenariats d'innovation entre les maîtres d'oeuvres industriels, la recherche, les PME et les start-ups.



Le PST Furious consiste à développer 3 démonstrateurs de robots de tailles et missions différentes dans divers types d'environnement (par exemple exploration de bâtiments, transport de charge pour fantassins), lesquels seront insérés au sein d'une section d'infanterie et testés dans différentes configurations. Le plus gros des 3 robots sera le véhicule autonome eRider, développé par Safran Electronics & Defense en partenariat avec Valeo et PSA.





