Safran : développe ses unités de production en Chine

26/03/2018 | 08:32

Sichuan Services Aero Engine Maintenance Company (SSAMC), société commune entre Air China et CFM International, a inauguré de nouvelles installations d'une superficie de 43 880 m2.



Ces installations permettent de porter les capacités de maintenance, réparation et révision de moteurs CFM56 et LEAP à 300 unités par an.



' Avec l'extension de ses capacités, SSAMC est en mesure d'assurer aux clients chinois et internationaux des services MRO de classe mondiale ', a expliqué Chai Weixi, vice-président senior d'Air China, et président du conseil d'administration de SSAMC.



Situées dans la zone de libre-échange de Chengdu, les nouvelles installations bénéficient des standards les plus récents en termes de configuration et d'équipements. Elles font de ce site de maintenance le plus important d'Asie pour les moteurs de la gamme CFM.



' SSAMC s'affirme aujourd'hui comme un atout très précieux pour notre partenaire, Air China, mais aussi pour Safran Aircraft Engines, dans l'accompagnement des opérateurs de CFM en Asie et à l'international. Les niveaux de qualité et de délais de réalisation atteints par SSAMC contribuent à renforcer les capacités de maintenance des moteurs LEAP, à l'heure où la flotte de moteurs connait le développement le plus rapide de l'histoire de l'aviation. ' a déclaré Olivier Andriès, Président de Safran Aircraft Engines, société mère de CFM.



