Safran : et GO CAPITAL investissent dans Turbotech, startup spécialisée dans les turbomoteurs de nouvelle génération et la propulsion hybride

Paris, le 11 avril 2018

Safran, au travers de sa filiale Safran Corporate Ventures dédiée aux investissements dans de jeunes sociétés technologiques, et GO CAPITAL, annoncent leur entrée au capital de la société Turbotech.



Une prise de participation, dans le cadre d'un tour de trois millions d'euros

Turbotech développe une gamme de turbomoteurs (turbopropulseurs et turbogénérateurs électriques), pour l'aviation légère, basés sur des turbines à cycles régénératifs* innovantes. Intégrant sa technologie brevetée d'échangeur thermique, les produits de Turbotech allient fiabilité, performances exceptionnelles, consommation réduite, faible signature acoustique et coût d'exploitation minimal.

Turbotech, société basée en Bretagne et en Ile de France, a été cofondée par 4 associés, tous anciens salariés de Safran, et est dirigée par Damien Fauvet. Turbotech compte également comme soutien industriel et actionnaire la société Le Guellec Tubes & Profilés.

Safran Corporate Ventures a participé à un tour de financement de trois millions d'euros, aux côtés de GO CAPITAL Amorçage II, fonds d'amorçage technologique interrégional du Grand Ouest. A cette occasion, Nicolas Franck, (Safran Corporate Ventures) et Jérôme Guéret (GO CAPITAL), rejoignent le Comité stratégique de la société.

Ce financement permettra à Turbotech de finaliser le développement de ses produits pour une commercialisation dès 2019. Turbotech sera alors la première société à commercialiser une solution de propulsion hybride performante destinée aux marchés de l'aviation générale, des drones lourds et de la mobilité aérienne à la demande. La version électrique permettra ainsi aux aéronefs hybrides d'atteindre plusieurs heures d'autonomie.



Un accord de partenariat technologique

Dans ce cadre, Safran et Turbotech ont signé un accord de partenariat technologique, qui porte d'une part sur un support technique de Safran à l'équipe Turbotech, d'autre part sur l'utilisation de leur technologie dans certains futurs produits de Safran. Ce contrat est conclu pour une durée initiale de cinq ans.

« Cet accord s'inscrit dans la feuille de route volontariste de Safran dans le domaine de l'hybridation », déclare Stéphane Cueille, Directeur Groupe R&T et Innovation de Safran. « Safran est actuellement à la pointe dans ce domaine et envisage d'utiliser l'échangeur Turbotech dans certains de ses produits, afin de proposer une performance différentiante à nos clients. Cet accord permet à nos deux sociétés de mutualiser nos compétences pour transformer efficacement des briques technologiques maîtrisées par Turbotech en des produits attractifs pour les marchés à la fois de Turbotech et de Safran. »

* Le cycle régénératif consite à récupérer, via un échangeur thermique, l'énergie contenue dans les gaz d'échappement d'une turbine, améliorant ainsi significativement sa consommation de carburant.