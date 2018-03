Safran : et The Adecco Group signent un accord stratégique pour accompagner la transformation des compétences du secteur aéronautique

Paris, le 29 mars 2018

La « plateforme de formation à la mécanique industrielle de demain », créée sur l'initiative du Consortium[1]dans le cadre du Plan d'Investissement d'Avenir, se concrétise. Alors que le site de formation annoncé en novembre 2016 est actuellement en construction, The Adecco Group s'est engagé en mars à recruter et à former un minimum de 100 alternants chaque année au sein de la nouvelle plateforme, dont 50 pour les seuls besoins de Safran.

Constitué à l'initiative de Safran, le consortium a pour but d'accompagner la transformation de l'industrie aéronautique pour assurer la compétitivité du secteur en France. Concrètement, il s'engage à former les professionnels du secteur grâce à la création d'une plateforme de formation à la mécanique industrielle de demain, qui accueillera sa première promotion dès 2018.

Recruter et former les talents d'aujourd'hui et de demain

La création de ce pôle d'excellence est issue d'un triple constat : d'une part les entreprises du secteur aéronautique font face à un manque structurel de candidats, d'autre part la filière est insuffisamment attractive, et enfin la digitalisation progressive de l'industrie va faire évoluer les métiers et nécessiter l'acquisition de nouvelles compétences.

Pour répondre à ces besoins et accompagner la transformation de l'industrie aéronautique, The Adecco Group s'engage aux côtés de Safran en tant que partenaire emploi exclusif, contribuant à la co-création de cette plateforme de formation et mettant en oeuvre sa connaissance du marché du travail et des besoins des entreprises, ainsi que son expertise dans la formation et le recrutement.

Simulateur de « l'Usine du Futur », la nouvelle école située à Bondoufle comprendra une salle digitale incluant CAO, CFAO, simulation des flux et gestion des opérations industrielles, un pôle fabrication additive, une ligne d'usinage « modèle » mettant en oeuvre des robots, cobots et chariots automatiques, un pôle assemblage/montage et un pôle maintenance des moyens de production.

Les alternants seront placés au sein d'entreprises clientes de The Adecco Group dont 50 au sein de Safran pendant une durée de 24 mois. Leur formation sera flexible et s'adaptera aux besoins des entreprises. Les alternants seront formés aux nouvelles méthodes de production utilisant des machines en réseau, des objets connectés, de la fabrication additive, de la réalité augmentée, des robots collaboratifs, des tablettes, etc. A l'issue de cette formation, les alternants obtiendront leur CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie).

« Nous observons une carence de candidats dans le secteur de l'aéronautique, particulièrement en Île-de-France. Il s'agit pourtant d'un secteur très porteur, le carnet global de la profession représentant environ cinq années de production » constate Gaël Salomon, Directeur Général des Solutions Clients de The Adecco Group. « En parallèle, le secteur est en pleine mutation et a besoin de professionnels formés aux nouveaux métiers. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de Safran afin d'accompagner cette transformation, et ainsi de contribuer à la compétitivité des entreprises du secteur aéronautique en France. »

« Cet accord est une nouvelle illustration de l'engagement de Safran en faveur de l'apprentissage pour contribuer à la formation professionnelle des jeunes et accompagner l'adaptation des compétences dans le cadre du déploiement de l'Industrie du Futur » déclare Jean-Luc Bérard, Directeur des Ressources Humaines de Safran.