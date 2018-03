Safran : ouvre une usine à Hyderabad

12/03/2018 | 09:49

Safran a annoncé l'ouverture d'une usine de systèmes d'interconnexion électrique à Hyderabad, dans l'État du Telangana en Inde. Elle livrera dans les douze prochains mois les premiers harnais du moteur LEAP made in India destinés au marché porteur des monocouloirs.



La production de l'usine permettra également de répondre aux besoins éventuels de l'ensemble des programmes sur lesquels le groupe français de hautes technologies intervient dans la région. Cette usine de 4.000 m2 accueillera à terme 250 personnes.



Cette usine bénéficiera également des dernières technologies industrielles du groupe. 'L'Usine du Futur sera déjà une réalité dans ce site qui favorise la digitalisation et la standardisation des postes de travail des opérateurs', affirme Safran.



