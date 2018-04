SAIC Motor : GM Korea sauvé par un accord salarial de dernière minute

Grâce à cet accord, le conseil d'administration de GM Korea a renoncé à solliciter un vote pour un placement sous administration judiciaire, a déclaré un porte-parole.

Le gouvernement sud-coréen s'est félicité de ce dénouement.

Le constructeur automobile américain avait créé une onde de choc en Corée du Sud en dévoilant en février un important plan de restructuration de sa filiale, qui prévoyait notamment la fermeture de l'une de ses quatre usines dans le pays et un plan de départs volontaires de 2.600 salariés.

GM réclamait des concessions salariales aux syndicats ainsi que le soutien financier de Séoul pour sauver trois usines dans le pays.

"Grâce au dernier accord, GM Korea sera une entreprise industrielle compétitive", a déclaré Kaher Kazem, directeur général de GM Korea, dans un communiqué.

L'accord permettra à la Korea Development Bank (KDB) d'apporter son soutien financier et à GM d'allouer à ses usines sud-coréennes de nouveaux modèles afin d'aider leur redressement, ajoute GM Korea.

La KDB est le deuxième plus important actionnaire de GM Korea avec une participation de 17%. Le constructeur automobile américain détient 77% de sa filiale et son principal partenaire chinois, SAIC Motor les 6% restants.

Le gouvernement a intensifié la pression sur GM et les syndicats pour parvenir à un accord, affirmant que sans un accord rapide, quelque 150.000 emplois chez le constructeur automobile et ses fournisseurs seraient menacés.

GM Korea doit encore négocier avec la KDB sur les modalités de son soutien financier, tout en essayant d'obtenir des avantages fiscaux et autres mesures du ministère de l'industrie.

La banque a déclaré à Reuters la semaine dernière qu'elle était disposée à signer d'ici le 27 avril un accord préliminaire en vue d'un soutien financier à GM Korea si le résultat de l'examen des comptes qu'elle a ordonné était probant.

"ÉNORMES CONCESSIONS"

Le syndicat a accepté la demande de GM Korea d'un gel du salaire de base, de l'abandon des primes pour cette année et d'une réduction des autres avantages.

Les futures revalorisations "dépendront du retour à la rentabilité de l'entreprise" et les augmentation ne pourront pas dépasser l'inflation, selon l'accord dont Reuters a pris connaissance.

En ce qui concerne l'épinseuse question des 680 salariés travaillant à l'usine de Gunsan, dont la fermeture est prévue en mai, l'entreprise s'engage à "mettre en oeuvre des options comprenant un programme de départ volontaire et des transferts" vers d'autres sites pour éviter des licenciements secs.

"Le syndicat a fait d'énormes concessions pour sauver l'entreprise", a déclaré Hong Young-pyo, un député du Parti démocrate au pouvoir ayant participé aux négociations, à l'occasion d'une conférence de presse.

Le syndicat était absent de la conférence de presse.

Au cours des trois dernières années, GM a cherché à se concentrer sur des marchés rentables, principalement la Chine et les Etats-Unis et sur les véhicules électriques et autonomes.

GM Korea, qui était au centre de la stratégie asiatique du constructeur américain, produit plus d'un million de voitures, totalement ou partiellement assemblées, à destination des Etats-Unis, de l'Europe et des pays émergents. La filiale a accusé une perte nette de 1,1 milliard de dollars (899 millions d'euros) en 2017 pour sa quatrième année consécutive dans le rouge.

La Corée du Sud est également un centre d'ingénierie pour les petits véhicules et les voitures électriques de GM et une bonne partie de ses fournisseurs s'y trouvent.

(Avec Ju-min Park et Haejin Choi; Claude Chendjou pour le service français, édité par Véronique Tison)

par Hyunjoo Jin

