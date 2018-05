Sailpoint Technologies : La solution SecurityIQ 6.0 de SailPoint permet une gouvernance des identités pour les fichiers à partir du centre de données ou du cloud

Des alertes optimisées et basées sur les risques décèlent les comportements suspects, permettant de neutraliser d'éventuelles violations de données

Navigate ‘18 – SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE : SAIL), leader de la gouvernance des identités pour entreprises, a dévoilé aujourd'hui la toute dernière version de SecurityIQ, qui étend la gouvernance des identités aux données stockées dans des fichiers de type tableurs et documents. SecurityIQ 6.0 inclut la possibilité d'un déploiement dans les centres de données ou sur les plateformes cloud publiques, auquel s'ajoute une évolutivité optimisée pour la classification des données et les analyses de permissions, ainsi que de nouveaux procédés criminalistiques et alertes en temps réel permettant aux entreprises mondiales de lutter contre les violations de données. La solution SecurityIQ 6.0 de SailPoint permet aux entreprises de mieux comprendre où concentrer leurs contrôles de gouvernance des identités, de déterminer où se situent les données sensibles, et d'appliquer à ces données une gouvernance appropriée.

À l'heure où le volume de données des entreprises augmente de façon exponentielle, et compte tenu de la multiplication des réglementations de protection de la confidentialité telles que le Règlement général européen sur la protection des données (RGPD), la majorité (65 %) des organisations interrogées de manière informelle lors du Sommet IAM de Gartner à Londres sont en train de prendre conscience de la nécessité pour leur stratégie de gouvernance des identités de répondre à ce besoin croissant. SecurityIQ 6.0 les aide à répondre à ce besoin, en permettant aux organisations de découvrir et sécuriser les données stockées dans des fichiers, qui constituent l'importante majorité des données d'une organisation, et qui ne sont généralement pas gérées dans la mesure où ces données se situent hors de portée de l'équipe informatique. C'est la raison pour laquelle ces données sont également devenues la principale cible des pirates informatiques.

« La quantité de nos données d'entreprise stockées aujourd'hui dans des fichiers est si considérable qu'il nous fallait étendre notre plateforme d'identité, pour être en mesure d'identifier et de gouverner ces données », a déclaré Jeff Brouette, directeur de l'ingénierie de gestion des identités et des accès chez Raymond James. « SecurityIQ va nous aider à combler ce fossé, et contribuer à fournir une vision globale de l'ensemble de nos utilisateurs ainsi que de leur accès aux données et applications, ce qui nous permettra de réduire les points d'exposition au sein de la société, et à terme d'améliorer notre position globale en matière de sécurité. »

« Les organisations prennent aujourd'hui conscience de la nécessité de gérer l'accès aux données de la même manière qu'elles gèrent l'accès aux applications, afin d'améliorer la sécurité et de satisfaire à la conformité », a déclaré Paul Trulove, directeur des produits chez SailPoint. « Grâce à la toute dernière version de SecurityIQ, les clients peuvent étendre davantage la portée de leurs programmes de gouvernance des identités, en conférant aux directeurs informatiques et aux directeurs de la sécurité des informations une vision à 360 degrés de toutes les identités numériques, ainsi que de leurs accès à toutes les données. Cette approche exhaustive de la gouvernance des identités constitue l'un des nouveaux défis que SailPoint a fixés en matière d'identité. »

Les nouvelles fonctionnalités de SecurityIQ 6.0, qui est disponible dès aujourd'hui, incluent :

Possibilité de déploiement via une plateforme cloud publique, de type Amazon Web Services ou Microsoft Azure, ou dans un centre de données, ce qui confère aux clients une flexibilité dans leurs stratégies de déploiement.

Possibilité de gérer avec fluidité les accès à la fois aux systèmes de stockage de fichiers sur site tels que SharePoint, ainsi qu'aux systèmes de stockage de fichiers dans le cloud, tels que Box, DropBox, Google Drive et OneDrive, de manière flexible et rentable.

Modèle de connectivité adaptatif permettant aux organisations présentant des environnements de stockage vastes et complexes d'optimiser la classification des données et l'analyse des permissions, pour une évolutivité et des performances améliorées.

Gestion des alertes et procédés criminalistiques optimisés et basés sur des preuves, révélant de meilleurs renseignements via une interface conviviale, de sorte que les équipes de sécurité et d'audit puissent rapidement détecter les activités suspectes et y remédier de manière proactive, lorsqu'on constate par exemple le téléchargement par un utilisateur de quantités importantes de données en dehors des heures de bureau, ou la possibilité d'alerter un administrateur lorsque les fichiers sont renommés en grandes quantités, ceci incluant la détection des signes de rançongiciels.

Pour en savoir plus sur la solution SecurityIQ 6.0 de SailPoint, veuillez assister à notre webinaire intitulé « Sécuriser les données sensibles stockées dans des fichiers au sein d'un monde numérique » (Securing Sensitive Data Stored in Files in a Digital World), qui aura lieu le 30 mai 2018 à 10h00 HNC | 15h00 GMT.

SailPoint : The Power of Identity™

SailPoint, le leader de la gouvernance des identités pour entreprises, apporte la solution Power of Identity à sa clientèle du monde entier. La plateforme ouverte de gestion des identités de SailPoint confère aux entreprises le pouvoir de pénétrer sur de nouveaux marchés, d’augmenter leurs effectifs, d’adopter de nouvelles technologies, d’innover plus rapidement et de se distinguer de la concurrence à l’échelle mondiale. À la fois pionnière du secteur et leader du marché de la gouvernance des identités, SailPoint confère sécurité, efficience opérationnelle et conformité aux entreprises évoluant dans des environnements informatiques complexes. SailPoint compte parmi ses clients les plus grandes sociétés mondiales dans les secteurs les plus variés, parmi lesquelles figurent : 7 des 15 plus grandes banques, 4 des 6 principaux prestataires d'assurance médicale et de gestion des soins de santé, 9 des 15 principaux assureurs multirisques, 5 des 15 plus grandes sociétés pharmaceutiques, et 11 des 15 plus importantes agences fédérales.

