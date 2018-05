Sailpoint Technologies : dévoile les nouveaux défis en matière de gouvernance des identités lors de l'événement Navigate '18

SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE : SAIL), leader de la gouvernance des identités pour entreprises, a débuté l'événement Navigate '18 , qui a affiché complet, en dévoilant de nouveaux défis en matière de gouvernance des identités. À l'heure où les organisations luttent pour suivre le rythme d'un paysage de sécurité et de conformité en constante évolution, tout en opérant leur transformation numérique, la gouvernance des identités est confrontée à trois nouveaux défis. Ces défis concernent les utilisateurs, les applications et les données.

« Les violations de données et la conformité ne sont pas les uniques défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'industrie. La nature même de notre activité est en évolution. La pression consistant à numériser l'entreprise gagne en importance à l'heure où les entreprises luttent pour conserver leur avantage concurrentiel, ainsi que pour délivrer de manière continue de la valeur à leurs clients », a déclaré Mark McClain, PDG et cofondateur de SailPoint. « Notre monde a profondément changé. Les populations d'utilisateurs et d'applications connaissent une croissance et un changement. Les données explosent, continuent d'évoluer en direction de nouveaux formats, et se déplacent vers de nouveaux sites. Les identités doivent évoluer pour affronter ce nouveau monde dans lequel nous vivons, et s'agit de régir l'accès parmi tous les utilisateurs, toutes les applications et toutes les données. SailPoint repousse les limites de ces trois nouveaux défis en matière d'identités. »

Les nouveaux défis en matière d'identités

SailPoint considère qu'il existe trois défis en matière d'identités que les organisations doivent relever à l'heure où elles fixent aujourd'hui leur cap en termes d'identités :

Le défi relatif aux utilisateurs : Étendre les identités au-delà des êtres humains : Les programmes de gouvernance des identités des entreprises se focalisent traditionnellement sur trois utilisateurs principaux : les employés, les entrepreneurs et les partenaires. Dans le nouveau monde des affaires, les utilisateurs non humains - tels que les robots logiciels et les technologies de type APR (Automatisation des processus par la robotique) - introduisent un nouveau type d'identité. Les entreprises modernes doivent repenser les identités au-delà des êtres humains, en comprenant la manière dont ces entités non humaines interagissent avec les applications et les données de l'entreprise, tout en appliquant des contrôles de gouvernance appropriés.

« À l'heure où la technologie et l'innovation transforment la manière dont nous travaillons, la nature des utilisateurs d'entreprise évolue, tandis que le nombre d'applications et de données augmente de façon intense. SailPoint s'inscrit au premier plan du développement de moyens innovants permettant de fournir une gouvernance globale des identités, afin de sécuriser les identités numériques de tous les utilisateurs sur toutes les applications et pour toutes les données », a poursuivi M. McClain. « C'est notre vision, et l'unique cap d'avenir pour les entreprises mondiales d'aujourd'hui. »

Afin de concrétiser la vision de SailPoint en matière de gouvernance des identités, SailPoint a fourni un premier aperçu de ses nouvelles innovations technologiques lors de l'évènement Navigate '18 s'agissant des trois défis, notamment en dévoilant la toute dernière version de SecurityIQ 6.0, qui étend la gouvernance des identités aux données stockées dans des fichiers tels que des tableurs et des documents. Pour en savoir plus sur SecurityIQ 6.0, veuillez vous référer au communiqué intitulé SecurityIQ 6.0 de SailPoint délivre une gouvernance des identités pour les fichiers à partir du centre de données ou du cloud (« SailPoint’s SecurityIQ 6.0 Delivers Identity Governance for Files from the Data Center or the Cloud »).

SailPoint, le leader de la gouvernance des identités pour entreprises, apporte la solution Power of Identity à sa clientèle du monde entier. La plateforme ouverte de gestion des identités de SailPoint confère aux entreprises le pouvoir de pénétrer sur de nouveaux marchés, d’augmenter leurs effectifs, d’adopter de nouvelles technologies, d’innover plus rapidement et de se distinguer de la concurrence à l’échelle mondiale. À la fois pionnière du secteur et leader du marché de la gouvernance des identités, SailPoint confère sécurité, efficience opérationnelle et conformité aux entreprises évoluant dans des environnements informatiques complexes. SailPoint compte parmi ses clients les plus grandes sociétés mondiales dans les secteurs les plus variés, parmi lesquelles figurent : 7 des 15 plus grandes banques, 4 des 6 principaux prestataires d'assurance médicale et de gestion des soins de santé, 9 des 15 principaux assureurs multirisques, 5 des 15 plus grandes sociétés pharmaceutiques, et 11 des 15 plus importantes agences fédérales.

