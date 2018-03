Sailpoint Technologies : est nommé Leader dans le carré magique Gartner 2018 pour la cinquième année consécutive dans la catégorie Gouvernance et Administration des Identités

SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE : SAIL), le leader de la gestion des identités pour entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir une fois encore reçu la distinction de Leader dans le « Carré magique Gartner pour la Gouvernance et l'Administration des Identités (IGA) », publié le 21 février 2018. Après une évaluation par Gartner de la société et de ses produits et solutions IGA, SailPoint a reçu la distinction de Leader sur la base de l'exhaustivité de sa vision et de sa capacité à mettre ses projets à exécution.

Les priorités de SailPoint sont de rester à la pointe de l'innovation dans le domaine de la gestion des identités, et de développer des solutions d'identité qui suivent le rythme de l'évolution et de la croissance des règlementations mondiales et qui répondent au risque accru de cyber-menaces ciblant l'identité, tout en aidant le service informatique des entreprises à prendre en charge les utilisateurs de manière plus efficace et plus rentable. SailPoint continue de repousser les limites de la définition du marché IGA, en innovant autour de l'analytique des identités et en étendant sa plateforme pour permettre la gestion de l'accès aux données stockées dans les fichiers.

Aujourd'hui, SailPoint compte plus de 930 clients représentant les plus grandes sociétés du monde dans quasiment tous les secteurs, et notamment 6 des 15 banques majeures, 4 des 6 principaux prestataires d'assurance médicale et de gestion des soins de santé, et 11 des 15 plus grandes agences fédérales. Le taux de rétention des clients de SailPoint, régulièrement supérieur à 95 pour cent, démontre clairement la capacité d'innovation dont fait preuve la société avec sa plateforme de gestion des identités.

« SailPoint est en train de redéfinir l'IGA. Il ne suffit plus de gouverner l'accès aux données structurées. Il faut en outre gérer l'accès aux données stockées dans les fichiers », a expliqué Kevin Cunningham, directeur stratégique et co-fondateur de SailPoint. « La gestion des identités doit fonctionner pour l'ensemble des identités, des applications et des données, tout en intégrant l'analytique des identités et l'apprentissage automatique pour permettre à nos clients d'assurer une gouvernance plus intelligente. Telle est la prochaine frontière de la gouvernance des identités. »

Pour consulter gratuitement un exemplaire du Carré magique 2018 de Gartner, catégorie Gouvernance et Administration des Identités, publié le 21 février 2018, veuillez vous rendre sur : https://www.sailpoint.com/gartner.

SailPoint est un important commanditaire du sommet IAM Gartner à Londres les 5 et 6 mars. Venez nous voir au stand P1 et participez à notre session clients le lundi 5 mars, avec une étude de cas réelle de la gouvernance des identités chez l'une des plus importantes sociétés de technologies de paiement du monde.

Exonération de Gartner

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu’il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l’organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un objet particulier.

À propos du sommet Gartner Identity & Access Management

Les leaders de la gestion des identités et de l'accès (IAM) apprendront comment s'attaquer aux problèmes complexes et développer de nouvelles idées pour ré-imaginer des éléments significatifs de leur approche IAM afin de réussir dans l'âge du numérique. Lors du sommet, les participants apprendront comment protéger leur activité commerciale contre les brèches, les incidents de sécurité ou les abus de privilège, mais aussi comment mettre en œuvre les toutes dernières techniques conçues pour combattre les risques dans les domaines du nuage, de l'Internet des objets (IdO) et de l'informatique.

Pour plus d'informations sur le sommet, veuillez consulter le site www.gartner.com/eu/iam. Vous pouvez également suivre l'événement sur Twitter à l'adresse http://twitter.com/Gartner_inc en utilisant #GartnerIAM.

SailPoint : The Power of Identity™

SailPoint, le leader de la gestion des identités pour entreprises, apporte la solution Power of Identity à sa clientèle du monde entier. La plateforme ouverte de gestion des identités de SailPoint confère aux entreprises le pouvoir de pénétrer sur de nouveaux marchés, d’augmenter leurs effectifs, d’adopter de nouvelles technologies, d’innover plus rapidement et de se distinguer de la concurrence à l’échelle mondiale. À la fois pionnière du secteur et leader du marché de la gouvernance des identités, SailPoint confère sécurité, efficience opérationnelle et conformité aux entreprises évoluant dans des environnements informatiques complexes. SailPoint compte parmi ses clients les plus grandes sociétés mondiales dans les secteurs les plus variés, parmi lesquelles figurent : six des quinze plus grandes banques, quatre des six principaux prestataires d'assurance médicale et de gestion des soins de santé, huit des quinze principaux assureurs multirisques, cinq des quinze plus grandes sociétés pharmaceutiques, et onze des quinze plus importantes agences fédérales.

