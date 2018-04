COMMUNIQUÉ DE PRESSE

11 avril 2018

CHINE : SAINT-GOBAIN ACCROÎT SA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE VERRE

PLAT POUR LE MARCHÉ DE L'AUTOMOBILE

Saint-Gobain annonce prendre une participation de 50% dans une ligne de production de verre plat du groupe chinois JJG, située à Zibo, dans la province du Shandong, au Nord-Est de la Chine, d'une capacité totale d'environ 160 000 tonnes par an.

Cette co-entreprise permettra de doubler quasiment la production de verre de base de Saint-Gobain en Chine pour renforcer la fiabilité d'approvisionnement en verre plat pour les usines de production de verre automobile de Sekurit.

Saint-Gobain est présent dans les activités verrières en Chine depuis 1994. Il dispose déjà d'une unité de production de verre plat de 100 000 tonnes par an à Qingdao, dans la province de Shandong, ainsi que de trois unités de production de vitrage automobile.

Cet investissement s'inscrit en ligne avec la stratégie du Groupe d'accroître sa présence dans les pays émergents, renforçant le positionnement de Saint-Gobain sur le verre automobile en Chine.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

40,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017 Présent dans 67 pays

Plus de 179 000 collaborateurs www.saint-gobain.com@saintgobain