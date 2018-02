SAINT-GOBAIN : Barclays ajuste son objectif de cours à la hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays a relevé de 49 à 50 euros son objectif de cours sur Saint-Gobain qu'il recommande toujours de Surpondérer, sur la foi de perspectives qui suggèrent que l'avenir s'éclaircit pour le groupe français. Le broker souligne particulièrement la confiance du groupe dans sa capacité à compenser la hausse de ses coûts de matières premières par des hausses de prix. Toutefois, Barclays ne s'emballe pas et note que les effets de changes vont peser sur les résultats de Saint-Gobain. Il s'attend aussi à ce que la marge dans les Matériaux innovants atteignent un pic.De ce fait, Barclays a maintenu ses prévisions de résultats inchangées, à 3,309 milliards d'euros pour le bénéfice opérationnel et 8,5% de croissance organique.