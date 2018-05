SAINT-GOBAIN : fait la paix avec SIKA, se contente de 10,75% du capital

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SIKA 10.33% 8280 -4.07%

Décembre 2014-Mai 2018. Saint-Gobain et Sika ont dévoilé un accord mettant fin à leur querelle entamée il y a plus de trois ans. Elle venait du fait que le groupe français avait signé fin 2014 un accord avec la famille Burkard prévoyant l'acquisition de leur participation de 16% dans Sika, cette dernière étant assortie de plus de 50% des droits de vote. Depuis, Sika était en guerre contre cette prise de contrôle par Saint-Gobain. Finalement, Saint-Gobain va bel et bien acquérir la participation des Burkard dans Sika pour 3,22 milliards de francs suisses.Ce montant reflète une augmentation de plus de 500 millions de francs suisses par rapport au prix d'acquisition initialement convenu en décembre 2014 entre Saint-Gobain et la famille Burkard, prenant en compte l'augmentation de la valeur de Sika depuis 2014.Mais le groupe français va en céder une partie, 6,97% correspondant à 23,7% des droits de vote, à Sika pour un montant total de 2,08 milliards de francs suisses. Par la suite, Sika proposera à ses actionnaires, convoqués le 11 juin prochain pour une AG extraordinaire, d'annuler ces titres.A la suite de cette AGE, Saint-Gobain détiendra donc 10,75% du capital et des droits de vote de Sika. Concernant la participation de Saint-Gobain dans Sika, les parties se sont entendues sur un engagement de conservation d'une durée de 2 ans et sur des plafonds de détention à hauteur de 10,75% du capital de Sika pendant 4 ans puis à hauteur de 12,875% pendant les 2 années suivantes.Dans le cas où une cession d'actions serait envisagée par Saint-Gobain, cette dernière devrait les proposer à Sika en priorité, dans la limite de 10,75% du capital de Sika."Il sera mis fin à l'ensemble des procédures judiciaires en cours. De plus, il est convenu de proposer aux actionnaires de Sika de mettre un terme au mandat du comité d'experts", précise le communiqué commun à Sika et Saint-Gobain.