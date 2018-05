SAINT-GOBAIN : l?AG extraordinaire de SIKA sur l accord du 11 mai se tiendra le 11 juin?

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SIKA -0.37% 8140 5.04%

Sika réunira ses actionnaires le 11 juin pour statuer sur le projet d’accord annoncé la semaine dernière avec Saint-Gobain et mettant fin à plus de trois ans de litiges avec le groupe français. Les résolutions proposées porteront notamment sur l’annulation d’actions représentant 6,97% du capital de Sika, rachetées à Saint-Gobain. De plus, les actionnaires de Sika seront appelés à voter l’annulation de toutes les procédures judiciaires et la dissolution du groupe d’experts nommés par Sika pour se défendre contre la prise de contrôle de Saint-Gobain.?Par ailleurs, l'agence de notation S&P n'a pas modifié la note de crédit ni la perspective attribuées à Saint-Gobain suite à cet accord. S&P souligne que les performances opérationnelles de Saint-Gobain sont stables, en ligne avec ses attentes. L'agence note toutefois que le groupe français va enregistrer une sortie de cash d'1 milliard d'euros dans le cadre de l'accord avec Sika et souligne qu'il pourrait dépenser un peu plus en acquisitions cette année, voire accélérer légèrement son programme de rachats d'actions. De ce fait, les métriques de crédit de Saint-Gobain sont en ligne avec une note BBB.