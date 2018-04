Saint Gobain : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Saint-Gobain a acquis les activités pharmaceutiques de Micro Hydraulics, un fournisseur et fabricant irlandais de composants et de systèmes à usage unique en plastique de haute performance pour le traitement des fluides. Ces produits sont destinés aux applications pour lesquelles un haut niveau de pureté est requis dans les industries pharmaceutique et biopharmaceutique. Cette acquisition renforcera l'activité Matériaux haute performance de Saint-Gobain, permettant au groupe d'élargir son offre de services et produits et d'accroître sa présence locale auprès des clients du marché de la santé.Elle s'inscrit dans la stratégie de Saint-Gobain de développer de nouvelles niches technologiques adjacentes sur des marchés en forte croissance.