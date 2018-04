Saint Gobain: CA en baisse au premier trimestre avec les changes et la météo

Le numéro un mondial de la production, transformation et distribution de matériaux de construction a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 9,755 milliards d'euros, avec un effet négatif de la hausse généralisée de l'euro de 4,7%.

"Les aléas climatiques et les jours ouvrés perturbent la lecture de ce début d'année", a souligné le PDG Pierre-André de Chalendar, cité dans un communiqué.

"Les tendances sous-jacentes confirment néanmoins l'amélioration de nos marchés dans la plupart de nos pays en Europe, particulièrement en France, ainsi qu'une bonne dynamique en Amérique du Nord et pays émergents."

Saint-Gobain en veut pour preuve qu'à structure et changes comparables (croissance interne), les ventes ressortent cette fois en hausse de 1,6%, la capacité du groupe à augmenter ses prix face à l'inflation des coûts des matières premières et de l'énergie (+2,1%) ayant plus que compensé un tassement des volumes (-0,5%), reflet d'un effet jours ouvrés négatifs de 2% environ et des conditions météo.

Saint-Gobain a poursuivi au premier trimestre sa politique de croissance externe, relancée récemment sans attendre l'épilogue du feuilleton de la prise de contrôle du chimiste suisse Sika, avec neuf acquisitions de petite et moyenne taille pour environ 300 millions d'euros.

Le groupe, qui a confirmé son objectif d'une hausse de son résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables en 2018, avait déjà enchaîné l'an dernier 28 acquisitions pour plus de 600 millions d'euros de valeur d'entreprise.

