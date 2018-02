Saint Gobain : NOVA, l’External Ventures de Saint-Gobain, renforce ses liens avec les start-ups en lançant son nouveau site web

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

21 février 2018

NOVA, l'External Ventures de Saint-Gobain, renforce ses liens avec les start-ups en lançant son nouveau site web

Dans le cadre de sa démarche d'open-innovation, Saint-Gobain veut continuer à développer sa collaboration avec des acteurs extérieurs. Depuis la création de son département NOVA external ventures en 2006, ce sont près de 80 partenariats qui ont été noués avec les activités du Groupe, accélérant ainsi les capacités d'innovation mutuelles. En douze ans, plus de 3 400 start-ups ont été étudiées et de nombreux concours d'innovation ont été organisés partout dans le monde. Aujourd'hui, afin de renforcer la coopération entre le Groupe et l'écosystème entrepreneurial mondial et de mieux identifier et répondre aux enjeux du monde de demain, NOVA lance son nouveau site web :www.nova-saint-gobain.com.

Vitrine de la stratégie d'open-innovation de Saint-Gobain, il permet de suivre les activités de NOVA grâce à la mise en ligne des annonces de nouveaux accords, d'études de cas de partenariats, et de vidéos réalisées auprès de partenaires. Il informe également sur les tendances technologiques et sur l'écosystème entrepreneurial dans les domaines auxquels NOVA porte une attention particulière : parcours client digital, efficacité énergétique, réalité virtuelle et augmentée, capteurs et objets connectés, multi-confort, robotique, composants technologiques, et sciences de la vie.

Ce nouveau site internet constitue une porte d'entrée vers le Groupe pour de potentiels partenaires, qu'ils soient start-ups, entrepreneurs, Ventures Capital (VC) et Corporate Venture Capital (CVC), incubateurs, accélérateurs, universités ou instituts de recherche. « Notre site internet doit permettre à de potentiels partenaires de découvrir les opportunités qui s'offrent à eux au sein du vaste réseau Saint-Gobain, afin de créer des synergies et de travailler ensemble à construire un futur durable », explique Laura Plunkett Lesker, Directrice de la Stratégie de NOVA.

A PROPOS DE NOVA External Ventures

Depuis 2006, NOVA External Ventures crée des partenariats mutuellement avantageux entre Saint-Gobain et la communauté des start-ups, en connectant l'excellence industrielle de plus de 350 ans de Saint-Gobain, son expertise et sa connaissance du marché avec des technologies et des modèles d'entreprises innovants. NOVA porte une attention particulière aux domaines suivants : parcours client digital, efficacité énergétique, réalité virtuelle et augmentée, capteurset objets connectés, multi-confort, exosquelettes et robotique, composants technologiques, et sciences de la vie. L'équipe est localisée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Depuis douze ans, NOVA a établi différents niveaux de partenariats avec près de 80 start-ups : co-développement, accords commerciaux, investissements directs et co-entreprise.www.nova-saint-gobain.com

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

39,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016 Présent dans 67 pays

Plus de 170 000 collaborateurs www.saint-gobain.com@saintgobain

CONTACTS PRESSE :

Laurence Pernot : +33 0 (1) 47 62 30 10

Susanne Trabitzsch : +33 (0)1 47 62 43 25