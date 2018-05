Saint Gobain : St-Gobain devient le 1er actionnaire de Sika, renonce à le contrôler

Le groupe français de matériaux de construction entend ainsi tourner la page sur une bataille qui dure depuis maintenant près de trois ans et demi. Il s'était entendu fin 2014 avec la famille Burkard pour prendre le contrôle de Sika pour 2,3 milliards d'euros, mais la direction du groupe suisse et plusieurs de ses actionnaires ont multiplié depuis les procédures judiciaires pour empêcher la mise en oeuvre de cet accord.

Le numéro un mondial de la production, transformation et distribution de matériaux de construction a précisé que sa participation dans Sika lui coûtait au total 1,14 milliard de francs suisses (954 millions d'euros environ) alors qu'elle valait aujourd'hui 1,9 milliard de francs suisses (1,59 milliard d'euros).

En pratique, Saint-Gobain a acquis dans un premier temps auprès des Burkard la totalité des actions de SWH - qui portait la participation de 17% de la famille - pour 3,22 milliards de francs suisses, soit un montant supérieur à plus de 500 millions de francs suisses au prix convenu en 2014, puis Sika lui a racheté 6,97% de son propre capital pour 2,08 milliards de francs suisses.

Le groupe français s'est en parallèle engagé à conserver - à travers SWH - une participation de 10,75% dans Sika pour une durée minimale de deux ans.

Dans le même temps, les parties ont décidé de mettre fin à l'ensemble des procédures judiciaires en cours et Sika et Saint-Gobain ont fait savoir qu'ils souhaitaient étendre leurs relations existantes, notamment en matière de relations commerciales et opérationnelles et d'innovation.

Sika va en outre convoquer une assemblée générale d'actionnaires en vue de créer une catégorie unique d'actions, de supprimer une clause statutaire de désengagement (opt-out) et la limitation statutaire de transfert des titres à 5%, et d'annuler les 6,97% d'actions acquises auprès de SWH.

"C'est un excellent accord (...) qui nous permet de sortir par le haut d'un dossier dont personne n'a jamais contesté le sens stratégique mais qui restait complexe et incertain", a déclaré lors d'une conférence téléphonique le PDG de Saint-Gobain, Pierre-André de Chalendar.

Le dirigeant a souligné que le gain comptable de plus de 600 millions d'euros enregistré par son groupe à l'occasion de ces opérations était susceptible d'augmenter avec le cours de Sika.

"(L'accord avec Sika) nous laisse toute la marge de manoeuvre nécessaire pour poursuivre notre stratégie d'investissements et d'acquisitions", a également souligné Pierre-André de Chalendar.

