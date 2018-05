Saint-Gobain : accord avec Sika et la famille Burkard

11/05/2018 | 07:41

Saint-Gobain, Sika et la famille Burkard annoncent un accord global pour mettre définitivement fin aux litiges qui les opposent, 'au bénéfice de chacune des parties et de celui de leurs actionnaires respectifs et de leurs parties prenantes'.



Par cet accord, le groupe français a acquis Schenker-Winkler Holding (SWH) auprès de la famille Burkard pour un prix de 3,22 milliards de francs suisses, et Sika a racheté auprès de Saint-Gobain, 6,97% de son propre capital moyennant 2,08 milliards de francs.



Saint-Gobain s'engage à conserver, à travers SWH, une participation de 10,75% dans Sika pour une durée minimale de deux ans. Les parties mettent fin à l'ensemble des procédures judiciaires en cours. Sika et Saint-Gobain souhaitent étendre leurs relations existantes.



