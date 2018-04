COMMUNIQUÉ DE PRESSE

13 avril 2018

SAINT-GOBAIN ACQUIERT LES ACTIVITÉS PHARMACEUTIQUES DE MICRO HYDRAULICS

Saint-Gobain a acquis les activités pharmaceutiques de Micro Hydraulics, un fournisseur et fabricant irlandais de composants et de systèmes à usage unique en plastique de haute performance pour le traitement des fluides. Ces produits sont destinés aux applications pour lesquelles un haut niveau de pureté est requis dans les industries pharmaceutique et biopharmaceutique.

Cette acquisition renforcera l'Activité Matériaux Haute Performance de Saint-Gobain, permettant au Groupe d'élargir son offre de services et produits et d'accroître sa présence locale auprès des clients du marché de la santé.

Elle s'inscrit dans la stratégie du Groupe de développer de nouvelles niches technologiques adjacentes sur des marchés en forte croissance.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

40,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017 Présent dans 67 pays

Plus de 179 000 collaborateurs www.saint-gobain.com@saintgobain