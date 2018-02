Saint-Gobain: bénéfice net 2017 en hausse de 19,5% à 1,57 mrd EUR

Paris (awp/afp) - Le groupe français de matériaux de construction et de distribution Saint-Gobain visera en 2018 une nouvelle amélioration de sa performance opérationnelle, après la publication d'un bénéfice net en hausse de 19,5% en 2017.

Le résultat net du groupe a atteint 1,57 milliard d'euros, pour un chiffre d'affaires de 40,8 milliards d'euros, en hausse de 4,4%, a annoncé Saint-Gobain dans un communiqué.

Ce résultat est porté par la croissance de l'activité dans tous les pôles d'activité et toutes les zones géographiques du groupe, "et plus particulièrement la France, qui confirme sa reprise", a relevé le PDG Pierre-André de Chalendar, cité dans le communiqué.

Les ventes ont aussi bénéficié des hausses de prix passées, dans un contexte inflationniste, et notamment sur la deuxième partie de l'année.

Le patron de Saint-Gobain table sur un contexte économique toujours "bien orienté" en 2018, et visera cette année une nouvelle hausse du résultat d'exploitation -à structure et taux de change comparables- l'indicateur de performance mis en avant par le groupe.

En 2017, le résultat d'exploitation a atteint 3,03 milliards d'euros, en hausse de 9,6% en comparable, remplissant largement l'objectif d'amélioration organique fixé en début d'année.

Le résultat net, le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation sont supérieurs au consensus établi par Bloomberg.

Pour le seul 4e trimestre, la croissance organique a accéléré à 6,5% pour des ventes de 10,2 milliards d'euros. Sur l'ensemble du 2e semestre, la croissance organique ressort à 6%.

Le groupe proposera à l'assemblée générale le versement d'un dividende de 1,30 euros par action, en hausse de 3,2%.

afp/fr