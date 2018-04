Saint-Gobain confirme ses objectifs, chiffre d'affaires trimestriel en repli

Paris (awp/afp) - Le groupe français de matériaux de construction Saint-Gobain a confirmé jeudi ses objectifs 2018, en publiant un chiffre d'affaires en repli de 1,8% au premier trimestre, pénalisé par la dépréciation du dollar, ainsi que des volumes en baisse sur fond d'aléas climatiques et d'un effet calendaire négatif.

Le PDG de Saint-Gobain Pierre-André de Chalendar, a confirmé son objectif pour 2018 d'une nouvelle hausse du résultat d'exploitation à périmètre et change comparables.

Le chiffre d'affaires s'établit à 9,76 milliards d'euros. A périmètre et change constants, il ressort en hausse de 1,6%, selon un communiqué du groupe.

Ce chiffre est légèrement inférieur au consensus établi par Bloomberg.

Les ventes ont pâti d'un important effet de changes négatif (-4,7%), principalement lié à la baisse face à l'euro du dollar, des couronnes scandinaves, du réal brésilien et de certaines devises dans les pays émergents.

Le chiffre d'affaires a aussi été pénalisé par des conditions climatiques difficiles - particulièrement en Europe au mois de mars - qui ont retardé les chantiers, et par un calendrier comportant moins de jours ouvrés que l'an dernier.

Mais le groupe souligne dans le même temps la "dynamique positive" des prix de vente (+2,1%), face à la hausse des matières premières. Il signale aussi un effet périmètre positif (+1,3%), lié notamment à l'intégration de sociétés en Asie dans les pays émergents.

"Les tendances sous-jacentes confirment (...) l'amélioration de nos marchés dans la plupart de nos pays en Europe, particulièrement en France, ainsi qu'une bonne dynamique en Amérique du Nord et pays émergents", a assuré M. de Chalendar.

Le PDG a aussi noté que le groupe avait poursuivi au premier trimestre "l'accélération de ses investissements industriels" et mené une "politique active" d'acquisitions. Saint-Gobain a fait neuf acquisitions pour environ 300 millions d'euros.

Deux des pôles d'activité du groupe enregistrent une croissance à périmètre et changes constants: +3,7% pour les Matériaux innovants (avec une forte croissance dans les Matériaux Haute Performance) et +3,2% pour les Produits pour la construction (principalement soutenus par l'aménagement intérieur).

A l'inverse, la Distribution Bâtiment (qui représente 45% des ventes) est en repli de 0,7%, toujours en comparable. Cette division,, essentiellement présente en Europe, a subi les aléas météo et l'effet calendaire.

Mais malgré ce contexte défavorable, la France a poursuivi sa reprise (+1,3% en comparable), grâce à une "bonne dynamique de la construction neuve" et aux "progrès de la rénovation", a indiqué le groupe.

Dans ses perspectives, Saint-Gobain continue de tabler sur une poursuite de la croissance en France et une progression dans les autres pays d'Europe occidentale "malgré un Royaume-Uni qui reste incertain", ajoute-t-il.

Le groupe compte aussi sur une croissance en Amérique du Nord et une bonne dynamique en Asie et dans les pays émergents.

Parmi ses priorités de l'année, Saint-Gobain réaffirme sa vigilance sur les prix de vente dans un contexte de "pressions inflationnistes sur les coûts".

