Saint-Gobain : dans le vert avec des propos de broker

31/01/2018 | 15:09

Saint-Gobain grappille 0,3%, sur fonds de propos plutôt favorables de Morgan Stanley qui réaffirme sa recommandation 'pondérer en ligne' et remonte son objectif de cours de 47 à 49 euros sur le titre du groupe de matériaux de construction.



'La construction de résidences neuves continue de surpasser les attente, mais une reprise terne dans la rénovation et un environnement de coûts difficile limitent encore le potentiel de redressement des résultats', juge le broker.



L'intermédiaire financier considérant que le rapport rendement-risque se trouve 'équilibré' et que l'action se traite en ligne avec sa valeur intrinsèque, il conserve sa vision neutre de 'pondérer en ligne'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.