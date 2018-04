Saint-Gobain : développe ses activités en Chine

11/04/2018 | 18:01

Saint-Gobain annonce une prise de participation de 50% dans une ligne de production de verre plat du groupe chinois JJG. Cette société située à Zibo, dans la province du Shandong, au Nord-Est de la Chine, dispose d'une capacité totale d'environ 160 000 tonnes par an.



Cette opération permet de doubler quasiment la production de verre de base de Saint-Gobain en Chine pour renforcer la fiabilité d'approvisionnement en verre plat pour les usines de production de verre automobile de Sekurit.



Saint-Gobain dispose déjà d'une unité de production de verre plat de 100 000 tonnes par an à Qingdao, dans la province de Shandong, ainsi que de trois unités de production de vitrage automobile.



