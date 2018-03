Saint-Gobain devrait être fixé sur Sika d'ici fin 2018

Paris (awp/ats/reu) - Saint-Gobain devrait être fixé d'ici fin 2018 sur l'issue de sa prise de contrôle du fabricant zougois de spécialités chimiques Sika. Le groupe français de matériaux de construction entend poursuivre sans attendre sa politique de petites acquisitions, a affirmé mercredi son PDG Pierre-André de Chalendar.

"Je pense qu'on sera fixé d'ici la fin de l'année (sur Sika)", a déclaré Pierre-André de Chalendar sur BFM Business. "On attend des jugements assez rapidement, qui devraient être favorables, puis un troisième jugement définitif qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. J'ai tout à fait confiance encore que les choses vont bien se passer", a-t-il ajouté.

"Notre stratégie ne se limite pas à Sika." Saint-Gobain et la famille Burkard ont signé la cession du contrôle de Sika fin 2014 pour 2,75 milliards de francs suisses, mais la direction de Sika et plusieurs de ses actionnaires s'y opposent depuis. La bataille, qui dure depuis maintenant plus de trois ans, se joue désormais devant les tribunaux.

Saint-Gobain, qui a réalisé l'an dernier 28 petites acquisitions pour compléter son portefeuille de technologies ou son spectre géographique, entend poursuivre sur cette voie en 2018.

"Nous avons une politique importante de petites acquisitions, c'est une politique qui va continuer cette année en fonction des opportunités et qui est très créatrice de valeur", a poursuivi Pierre-André de Chalendar.

ats/reu/rp