Saint-Gobain : équipe le Tribunal de Grande Instance de Paris

09/04/2018 | 18:12

Saint-Gobain a équipé de 50 000 m2 de vitrages le Tribunal de Grande Instance de Paris. Il s'agit du plus grand tribunal d'Europe avec ses 160 mètres de hauteur.



L'édifice de 62 000 m2 et 38 étages labellisé BBC (bâtiment basse consommation) affiche une consommation énergétique moitié moindre que celle des plus récentes tours de La Défense.



Les vitrages multifonctions de Saint-Gobain promettent aux occupants un confort optimal, que ce soit en protection contre l'incendie, isolation acoustique et thermique, contrôle solaire et esthétique grâce aux sérigraphies.



' Par ses façades cristallines et ses terrasses arborées qui culminent dans le ciel parisien, le Tribunal offre à la métropole du Grand Paris son premier projet emblématique '.



