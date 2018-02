Saint Gobain : hausse de +19,5% du résultat net à 1 566 ME

22/02/2018 | 18:05

Le Groupe réalise un chiffre d'affaires 2017 de 40 810 millions d'euros, en croissance de +4,4% à données réelles (+4,7% à données comparables). ' La croissance interne est tirée à la fois par les volumes (+2,7%) et les prix (+2,0%) en progression dans tous les Pôles et toutes les zones géographiques ' indique la direction.



La marge d'exploitation du Groupe progresse à 7,4% contre 7,2% en 2016, avec un second semestre à 7,7% (contre 7,4% au second semestre 2016).



Le Groupe a dépassé ses objectifs en matière de réduction de coûts avec 290 millions d'euros d'économies par rapport à 2016.



Le résultat net courant (hors plus et moins-values, dépréciations d'actifs et provisions non récurrentes significatives) ressort à 1 631 millions d'euros, en nette amélioration de +16,7%.



Le résultat net (part du Groupe) s'élève à 1 566 millions d'euros en 2017, en hausse de +19,5%.



' En 2018, le Groupe vise une nouvelle progression du résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables ' indique la direction.



