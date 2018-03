Saint-Gobain : rachat de la société italienne Logli Massimo

19/03/2018 | 08:42

Saint-Gobain annonce le rachat de la société italienne Logli Massimo. Cette société est spécialisée dans les systèmes et accessoires pour la fixation et l'assemblage de parois vitrées, notamment garde-corps, portes de douche, cloisons et portes intérieures ou extérieures.



La société emploie aujourd'hui près de 60 personnes. Elle est leader en Italie et se développe en France, au Benelux et dans plusieurs autres pays européens.



' Son intégration dans le Groupe Saint-Gobain lui permettra d'accélérer sa croissance en Europe en proposant aux architectes et artisans du bâtiment des solutions complètes ' indique le groupe.



' Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du Groupe d'accroître son offre de produits en aval vers les systèmes à forte valeur ajoutée ' rajoute la direction.



