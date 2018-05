Saint-Gobain rend les armes dans le dossier Sika

Depuis 2016, l'action Sika s'est envolée en bourse. Saint-Gobain, dont le cours a plutôt suivi l'évolution des indices, en a profité via sa participation. Depuis 2016, l'action Sika s'est envolée en bourse. Saint-Gobain, dont le cours a plutôt suivi l'évolution des indices, en a profité via sa participation.

Une structure actionnariale modernisée

Même Bill Gates s'en mêle

et la famille Burkard ont finalement trouvé un terrain d’entente, qui maintiendra l’indépendance du groupe suisse de matériaux techniques pour le bâtiment. Dans le schéma initial, le Français aurait dû prendre le contrôle en récupérant les parts du holding SWH de la famille Burkard pour 2,75 milliards de francs. Une opération farouchement combattue par le management et les autres actionnaires de Sika. Mais tout le monde y a mis du sien. Saint-Gobain a finalement accepté de payer plus cher (3,22 milliards de francs) pour les parts de la famille Burkard, car la valeur de Sika a depuis beaucoup augmenté. Le groupe tricentenaire a rétrocédé à Sika 6,97% de ses propres titres, pour 2,08 milliards de francs, soit une prime de 795 millions de francs sur le cours de bourse du 4 mai dernier.Mais ce n’est pas tout. Sika va convoquer une assemblée générale extraordinaire, qui votera sur l’annulation des 6,97% du capital acquis et la création d’une catégorie d’action unique, sur la base classique « une action, une voix », qui normalisera la situation. Le cœur du litige entre les parties reposait en effet sur le fait que les 17% détenus par SWH lui conféraient plus de 50% des droits de vote, la transaction prévue offrant de facto le contrôle à Saint-Gobain en dépit d’une détention limitée à 17% du capital. L’AGE devra aussi renoncer à la limitation statutaire de transfert des titres à 5% et à la clause statutaire d’opt-out SWH (qui dispensait le holding de lancer une OPA). Le Français, qui conservera 10,75% du capital et des droits de vote de Sika pendant au moins deux ans, s’est engagé à soutenir les résolutions. Il a aussi signé un accord de limitation de détention à 10,75% du capital de Sika pendant 4 ans puis à hauteur de 12,875% pendant les 2 années suivantes. Sika conservera un droit de priorité pour l’acquisition sur 10,75% du capital. Mais les deux entreprises ne seront pas seulement liées par des accords capitalistiques. Elles ont décidé de « d’approfondir leurs relations commerciales existantes » tout en préservant l’indépendance de chacun. A ce stade, cela n’engage à rien, mais c’est une étape sur la voie d’une coopération plus poussée.Le président de Sika, Paul Hälg, s’est réjoui de « l’introduction d’une structure de gouvernance moderne ». Quant au PDG de Saint-Gobain, Pierre-André de Chalendar, il salue une « issue très positive, tant d’un point de vue financier que stratégique ». Il retient le gain de plus de 600 millions d’euros pour les actionnaires et la collaboration qui s’installe entre les deux groupes. Plus la participation résiduelle, valorisée actuellement 1,74 milliard de francs. Les litiges en cours sont désormais clos.Le dossier va probablement devenir un cas d’école. En 2014, Saint-Gobain avait négocié le rachat de la participation de la famille fondatrice, les Burkard, pour 2,75 milliards de francs. Un montant à l’époque très élevé pour une participation de 17% du capital, mais beaucoup plus abordable quand ces 17% représentent plus de 50% des droits de vote ! Le holding SWH de la famille Burkard détenait en effet le contrôle de la société en dépit d’une part assez minoritaire du capital, pour des raisons historiques. C’est singularité n’a jamais posé de réel problème tant que la « pépite » Sika vivait sa success-story en solo. Elle est devenue beaucoup plus problématique quand les Burkard ont décidé de monétiser leur participation en faisant entrer le loup Saint-Gobain dans la bergerie. Le conseil d’administration de Sika a unanimement pris position contre le projet. Les autres actionnaires se sont aussi mobilisés, en non des moindres, puisque BlackRock, Threadneedle et la Fondation Bill & Melinda Gates ont pris position en faveur du conseil d’administration de Sika. Face à cette levée de bouclier et aux accusations de prise de contrôle rampante, Saint-Gobain et la Famille Burkard ont joué la carte juridique, mais la Confédération a peiné à trancher : d’un côté la justice fédérale a confirmé que le Français n’a pas à lancer d’OPA sur le solde du capital, mais de l’autre le tribunal cantonal de Zoug a entériné la réduction des droits de vote en assemblée générale infligée lors d’une réunion décisive en 2015.La décision prise aujourd’hui, qui clôt le contentieux, va faire perdre sa prime spéculative à Sika mais permettra de solder l’épisode et de passer à des choses plus constructives pour les deux principaux protagonistes.