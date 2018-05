Saint-Gobain : salué pour l'accord sur le dossier Sika

11/05/2018 | 10:13

Saint-Gobain avance de 2,3% et figure ainsi en tête du CAC40, salué pour l'accord conclu par le groupe de matériaux de construction avec Sika et la famille Burkard, pour mettre définitivement fin aux litiges qui les opposent.



Par cet accord, le groupe français a acquis Schenker-Winkler Holding (SWH) auprès de la famille Burkard pour un prix de 3,22 milliards de francs suisses, soit 500 millions de plus que le prix initial de décembre 2014.



Sika a racheté auprès de Saint-Gobain, 6,97% de son propre capital moyennant 2,08 milliards de francs, Saint-Gobain s'engageant à conserver, à travers SWH, une participation de 10,75% pour au moins deux ans.



'Ce n'est pas le plan initialement présenté au marché, mais au moins la saga Sika nous semble terminée', réagit Bryan Garnier, qui pointe aussi que un résultat net positif de cette opération de l'ordre de 600 millions d'euros pour Saint-Gobain.



