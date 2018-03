Saint-Gobain : succès d'une émission obligataire

13/03/2018 | 18:08

Saint-Gobain a rapporté après Bourse avoir procédé ce mardi au placement d'une émission obligataire à 8 ans (échéance mars 2026) d'un montant de 750 millions d'euros avec un coupon annuel de 1,125%.



Le groupe profite de cette opération pour allonger la maturité moyenne de sa dette, tout en optimisant son coût de financement moyen.



'Un livre d'ordres final proche de 1,4 milliard d'euros avec plus de 120 investisseurs témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du groupe', a commenté ce dernier, dont la dette à long terme est notée 'BBB' par Standard & Poor's et 'Baa2' par Moody's.



BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, ING, Morgan Stanley et Standard Chartered Bank ont agi comme chefs de file de cette émission obligataire.





